رئيس "UFC" يكشف عن موعد النزال المنتظر بين حبيب وغايتجي

كشف الأمريكي دانا وايت رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" عن موعد النزالات المقبلة المقررة حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال وايت في تصريحات لصحيفة "The National": "سيخوض حبيب نزاله في أكتوبر المقبل. تحدثنا عن نزال إسرائيل أديسانيا وباولو كوستا، وستقام هذه المواجهة أيضا. جميع النزالات المهمة والكبيرة، التي سيواجه فيها البطل والمنافس الأول له، ستقام في "جزيرة القتال" في أبو ظبي.

وترددت مؤخرا شائعات حول اعتزال حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد "UFC"، بعد وفاة والده، عبد المناب، من جراء إصابته بكورونا، الأمر الذي فنده، علي عبد العزيز، مدير أعمال البطل الروسي، حيث كتب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "نسبت إلي بعض وسائل الإعلام الروسية تصريحا بأن حبيب أنهى مسيرته الاحترافية. هذا غير صحيح على الإطلاق. حبيب متأثر بوفاة والده. أريد من الجميع احترام الموقف وأن لا ينشروا أخبارا مزيفة".

ومن المقرر أن يقام نزال حبيب ومنافسه الأمريكي جاستن غايتجي، البطل المؤقت، في 19 سبتمبر المقبل، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 253".

يذكر أن مسؤولي "UFC" قد أعلنوا، في وقت سابق، عن استئجار "جزيرة القتال" لإقامة منافسات بطولة "UFC 249"، التي كان من المفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، ومن بينها نزال حبيب مع الأمريكي توني فيرغسون، لكن المواجهة ألغيت بين المقاتلين وذلك للمرة الخامسة.

وواجه جاستن غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم خلال يونيو الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

المصدر: وكالات