الهلال السعودي يحقق رقما تاريخيا في البطولات الآسيوية

أحرز الهلال السعودي فوزه الـ100 بتاريخ مشاركاته في البطولات الآسيوية، بعدما خاض 192 مباراة في جميع المسابقات القارية.

وشهدت الـ192 مباراة للهلال تعادله في 50 مباراة، وخسارته 42 مباراة أخرى، ليحقق المئوية بالبطولات الآسيوية من حيث عدد الانتصارات.

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هذي اللقطة الهلالية الجميلة

الي كنا نبحث عنها لمدة 20 سنة



ولم نحصل عليها سابقا الا مع عميد الاندية السعودية ( الاتحاد فقط )



ان تصل للعالمية من الملعب بعرق الرجال 👇🏻 pic.twitter.com/cejGhiFUMn — اسرع واحد بالحاره ( بطل اسيا💙 ) (@M78AKH) November 9, 2019

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وفاز "الزعيم" على حساب نظيره أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بهدف دون رد، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.

وسجل البيروفي أندريه كاريلو هدف المباراة الوحيد، ليتوج بجائزة رجل المواجهة بين الهلال وأوراوا.

وسيلاقي الهلال منافسه الياباني في إياب نهائي البطولة الىسيوية على إستاد "سايتاما" في اليابان، في الـ24 نوفمبر.

يذكر أن الهلال توج باللقب الآسيوي مرتين عامي 1992 و2000، كما حصل أوراوا على اللقب مرتين عامي 2007 و2017.

المصدر: وكالات