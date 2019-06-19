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ماركا: لويس إنريكي لن يبقى مدربا للمنتخب الإسباني

الرياضة

ماركا: لويس إنريكي لن يبقى مدربا للمنتخب الإسباني
AFP
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيعلن اليوم استقالة لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا من منصبه.

وذكرت الصحيفة أن لويس إنريكي قرر ترك منصبه لأسباب شخصية رفض التصريح عنها، فيما ينتظر أن يعين مساعده روبرت مورينو بدلا منه.

وغاب لويس إنريكي عن قيادة منتخب إسبانيا في العديد من المباريات هذا العام لأسباب عائلية.

وتولى إنريكي منصبه مديرا فنيا لـ"الماتادور" عقب نتائج المنتخب المزرية في مونديال روسيا 2018 بعد إقالة لوبتيغي وإخفاق هييرو.

المصدر: marca

 

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