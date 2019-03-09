منتخب روسيا يعزز رقمه القياسي في "يونيفرسياد"

حقق منتخب روسيا رقما قياسيا جديدا لعدد الميداليات الذهبية التي يتوج بها فريق في دورة واحدة للألعاب الجامعية الشتوية، وذلك في الألعاب المقامة في مدينة كراسنويارسك الروسية.

وفاز اليوم، الفريق الروسي للبياتلون المكون من ألكسندر ديديوخين، وفاليريا فازنيتسوفا، بالميدالية الذهبية لسباق التتابع المختلط الفردي، وهي الميدالية رقم الـ30 لروسيا في "يونيفرسياد 2019".

وعزز منتخب روسيا بذلك، رقمه القياسي من حيث عدد الميداليات الذهبية في دورة واحدة للألعاب الجماعية الشتوية، بعدما تخطى الرقم السابق، والذي حققه في "يونيفرسياد 2017"، بتتويج رياضييه بـ29 ميدالية ذهبية.

وضمن المنتخب الروسي مبكرا تصدر جدول ميداليات "يونيفرسياد 2019"، بعدما نال رياضيوه ما مجموعه 83 ميدالية حتى الآن، منها 30 ميدالية ذهبية، و30 فضية، و23 ميدالية برونزية. ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني، ولكنه يبتعد بفارق كبير عن روسيا، إذ يملك في رصيده 13 ميدالية فقط (6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات)، ثم تأتي أستراليا في المركز الثالث بـ 4 ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة).

المصدر: تاس