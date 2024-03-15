"سبيس إكس" تفقد نموذج Starship أثناء الاختبارات

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن فقدان نموذج مركبة Starship الفضائية أثناء الاختبارات التي أجرتها أمس الخميس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة فقدت الاتصال بنموذج المركبة بعد 49 دقيقة من إطلاقه، عندما دخل الغلاف الجوي على ارتفاع 77 كلم، ولم تحدد "سبيس إكس" ما حدث بالضبط.

وتشير التوقعات إلى أن نموذج المركبة إما دمر نفسه ذاتيا أو احترق في الغلاف الجوي للأرض.

وكانت "سبيس إكس" قد أطلقت نموذج المركبة من قاعدة فضائية في بوكا تشيكا في تكساس، يوم الخميس تمام الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي (16:25 بتوقيت موسكو)، وكانت العملية هي العملية الاختبارية الثانية لإطلاق نموذج Starship إلى المدار.

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وتجدر الإشارة إلى أن التجربة الثانية لنموذج Starship كانت قد فشلت أيضا، بعد أن انفجر نموذج المركبة خلال دقائق من عملية الإطلاق.

وStarship هي مركبة صاروخية فضائية، تسعى "سبيس إكس" لتطويرها بهدف استخدامها مستقبلا في رحلات الفضاء البعيد كالرحلات إلى القمر والمريخ.

المصدر: تاس