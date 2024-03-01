روسيا تتخلى عن معلومات الأرصاد الجوية الواردة من الأقمار الصناعية الغربية

أعلن رئيس الهيئة الروسية للأرصاد الجوية والمائية إيغور شوماكوف أن روسيا ستتخلى تماما مع حلول عام 2025 عن معلومات الأرصاد الجوية الواردة من الأقمار الصناعية الغربية.

جاء ذلك على لسانه بعد إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الحامل للقمر الصناعي "متيور – إم".

وقال:" كان يوجد تعاون وثيق مع زملائنا في الغرب، ونظامهم EUMETSAT كان يقدم لنا معلومات يمكن استخدامها لإعداد تنبؤات الطقس".

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وأضاف:"مع مرور الوقت تقلصت البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الغربية. وبفضل مساعدة الخبراء في مؤسسة " روس كوسموس" الفضائية الروسية استطعنا تعويض النقص في المعلومات. وأظن أنه سيكون بإمكاننا بحلول منتصف أو نهاية العام الجاري التخلي التام عن خدمات نظام EUMETSAT، آخذا في الحسبان الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية التي تخطط روسيا لإطلاقها قريبا".

وأشار شوماكوف إلى أن القمر الصناعي "متيور– إم" تم تزويده بأجهزة فريدة من نوعها تمكن القمر الصناعي من الرصد عبر السحب والغيوم، ومراقبة مياه البحار والمحطات.

يذكر أن "متيور – إم" أول قمر صناعي أطلق عام 2024 من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

المصدر: تاس