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اليابان.. اختبار محرك صاروخي يعمل بالميثان الحيوي المستخرج من الدمان

الفضاء

اليابان.. اختبار محرك صاروخي يعمل بالميثان الحيوي المستخرج من الدمان
Globallookpress National Aeronautics and Space A/Instagram.com
صورة تعبيرية
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اختبرت اليابان بنجاح محركا صاروخيا يعمل بالميثان الحيوي المسال، الذي يمكن الحصول عليه من روث الماشية.

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وجاء في بيان شركة التكنولوجيا اليابانية Interstellar Technologies المنشور على موقعها في الإنترنت: "جرت عملية الاختبار في مجمع الإطلاق (LC-0) بمطار هوكايدو الفضائي (HOSPO) في تايكي وأظهر إمكانيات الميثان الحيوي كوقود صاروخي نظيف. ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاح وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في تطوير محرك صاروخي باستخدام الميثان الحيوي السائل ويمثل الأول في العالم لشركة صواريخ خاصة".

وتؤكد الشركة أنه لم تسجل أي مشكلات في أثناء التشغيل التجريبي للمحرك. وبحسب الخطة، ستستمر الاختبارات حتى نهاية يناير 2024، ومن المقرر في هذا التاريخ إطلاق الصاروخ ZERO، الذي طورته الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان فشلت في 14 يوليو الماضي، في اختبار محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب Epslion S، حيث انفجر بعد حوالي دقيقة من بدء الاختبار.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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