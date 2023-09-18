اليابان تطور محركا يعمل بغاز الميثان لصواريخها الفضائية الواعدة

ذكرت صحيفة Nikkei أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة ستتعاونان لتطوير محركات لصواريخ الفضاء تعمل بالميثان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى من تطوير المحركات المذكورة قد بدأت بالفعل، وأنه وبالإضافة إلى تطوير هذا النوع من المحركات واستخدام وقود الميثان مع محركات الصواريخ الكبيرة، يجب على المختصين اليابانيين التفكير في تطوير صواريخ فضائية أخف وزنا وأقل تكلفة مقارنة بالصواريخ التي تستعملها اليابان في عمليات الإطلاق الفضائي حاليا.

ووفقا للخبراء في (JAXA) وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة فإنه وفي حال تم تطوير المحركات الجديدة تبعا للخطط الموضوعة فإن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي الياباني الجديد من المفترض أن يتم بحدود عام 2030.

في المستقبل ستحل الصواريخ التي تعمل بالميثان محل صواريخ H3 التي تعتزم اليابان استخدامها بدلا من صواريخ H2A التي عفا عليها الزمن، والتي تعمل منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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وكانت (JAXA) قد نفذت في 7 مارس الماضي أول عملية إطلاق لصاروخ H3 من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في محافظة كاغوشيما، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين

المصدر: تاس