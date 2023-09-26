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موسكو تستضيف فعاليات أسبوع الفضاء العالمي في أكتوبر

الفضاء

موسكو تستضيف فعاليات أسبوع الفضاء العالمي في أكتوبر
Sputnik michael voskresinsky
متحف الفضاء في موسكو
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أعلن الموقع الرسمي لمحافظ مدينة موسكو أن متحف الفضاء في المدينة سيستضيف فعاليات "أسبوع الفضاء العالمي" في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان على الموقع: "في الفترة ما بين 4 إلى 10 أكتوبر المقبل ستعقد في متحف الفضاء في موسكو فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، وستشهد هذه الفعاليات نشاطات متنوعة للزوار منها حفلات موسيقية وعروض لأفلام عن تاريخ الفضاء ومحاضرات علمية وثقافية".

وسيكون بإمكان زوار المتحف التعرف على أقسامه والتجوال في قاعاته ومشاهدة محتوياتها، وستتوفر لهم مجموعة من رموز QR يمكنهم من خلالها التعرف بشكل مفصل عن المحتويات والمعروضات، كما ستعقد في 4 أكتوبر محاضرة علمية بعنوان "بداية عصر الفضاء" ستعرف الناس عن السنوات الأولى لاستكشاف الفضاء.

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وفي الرابع من أكتوبر أيضا ستبدأ فعالية "أنقل تحياتي الكونية"، حيث سيتمكن المشاركون من إرسال بطاقات بريدية ذات طابع خاص مباشرة من المتحف مجانا، وستتزين هذه البطاقات بملصقات سوفيتية تظهر رسوما للأقمار الصناعية، وفي نفس اليوم ستعقد مسابقة في علوم الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء، وسيحصل الفائزون فيها على جوائز مميزة.

وفي اليوم الأخير من الفعاليات ستعرض على الزوار أفلام من ساهمت بصناعتها مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، وستظهر هذ الأفلام تاريخ اكتشاف الفضاء وكيفية العيش فيه، وأهمية اكتشاف العوالم البعيدة، وستتحدث عن مستقبل الإنسان في الفضاء.

المصدر: فيستي

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