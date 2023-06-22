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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)

الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)
Globallookpress NASA/Piemags
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نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوغا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر النيادي صورة له وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا".

وأضاف أنها: "تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر".

وأردف: "خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟"

وبدا النيادي في الصورة وهو يجلس إلى جانب أجهزة إلكترونية في المحطة مؤديا حركات يوغا، حيث ظهر مغمضا عينيه كما تقتضي هذه الرياضة.

المصدر: RT

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