رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمارس اليوغا في الفضاء (صورة)
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس "اليوغا"، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة.
وعلى حسابه في "تويتر"، نشر النيادي صورة له وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: "إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا".
وأضاف أنها: "تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر".
وأردف: "خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟"
وبدا النيادي في الصورة وهو يجلس إلى جانب أجهزة إلكترونية في المحطة مؤديا حركات يوغا، حيث ظهر مغمضا عينيه كما تقتضي هذه الرياضة.
#اليوغا في الفضاء 🧘🏽♂️— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 21, 2023
إهداء لكل محبينها في #اليوم_العالمي_لليوغا
تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تُحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر..
خبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟ pic.twitter.com/El4AIVwct2
المصدر: RT