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رواد الفضاء الروس يدرسون عمل القلب والجهاز التنفسي في ظروف انعدام الوزن

الفضاء

رواد الفضاء الروس يدرسون عمل القلب والجهاز التنفسي في ظروف انعدام الوزن
Nasa
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أعلن رائد الفضاء الروسي في وكالة "روس كوسموس"، دميتري بيتلين، عن إجراء دراسة عن عمل القلب والجهاز التنفسي في ظروف انعدام الوزن في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا له، جنبا إلى جنب مع زميله سيرغي بروكوبييف، قاموا بتثبيت معدات خاصة على الوجه والصدر، تراقب المعايير الطبية أثناء التجربة.

وتهدف تجربة "Cardiovector" إلى إجراء دراسة شاملة لنظام القلب والأوعية الدموية في عملية تكيف الجسم مع ظروف انعدام الوزن لفترات طويلة. وخلال التجربة، سيتم تسجيل البيانات الفسيولوجية ونقلها إلى الأرض.

المصدر: تاس

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