رواد الفضاء الروس يجرون دراسات طبية مميزة في المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روادها المتواجديدن على متن المحطة الفضائية الدولية أجروا تجارب وفحوصات طبية للتحقق من عمل الجهاز الهضمي في ظروف انعدام الجاذبية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي المتواجد على متن المحطة، دميتري بيتيلين: "قام أعضاء الطاقم الروسي في محطة الفضاء الدولية بتجربة لإجراء بعض الفحوصات الطبية وفحص مختلف أجزاء الجهاز الهضمي بالموجات فوق الصوتية في ظروف انعدام الجاذبية".

وأضاف "في البداية تم أخذ مخطط كهربائي لعمل قلبي، وبعدها قام زميلي سيرغي بروكوبييف بفحص جهازي الهضمي عبر أجهزة طبية خاصة مصممة للعمل في الفضاء، أجرينا هذه الاختبارات قبل وجبات الطعام وبعدها، وتم إرسال النتائج إلى الأطباء على الأرض لمعاينتها".

وأشار بيتيلين إلى "أن المختصين على الأرض يقولون أن البيانات التي حصلوا عليها من هذه الاختبارات قيمة للغاية، وخصوصا أنه وبعض زملائه في المحطة تم تمديد مهمتهم في الفضاء".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التجارب والفحوصات التي أجراها الرواد الروس هدفها دراسة الحالة الهيكلية والوظيفية لأقسام مختلفة من الجهاز الهضمي من أجل تحديد خصائص التغيرات في الجهاز الهضمي التي قد تحدث أثناء رحلة الفضاء، وأن الجهاز الطبي الذي استخدموه في الفحوصات تم تطويره في معهد المشكلات الطبية والحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

المصدر: فيستي