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بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)

الفضاء

بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)
AP
أول خسوف للقمر هذا العام.
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حظي هواة علم الفلك في آسيا وأستراليا بأفضل رؤية لأول خسوف للقمر هذا العام، والذي استمر أربع ساعات، في وقت متأخر من مساء الجمعة أو في وقت مبكر من صباح السبت بحسب موقع الرؤية.

وبعدها توارى القمر تدريجيا وراء أطراف ظل الأرض.. وفيما يعرف بالخسوف شبه الظلي، مرّ البدر داخل الجزء الخارجي من ظل الأرض، ما تسبّب في تعتيم القمر بشكل طفيف فقط.

ولا يعد هذا الخسوف مثيرا كالخسوف الجزئي أو الكلي، عندما يكون القمر والأرض والشمس في حالة تواز تام.

بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)
AP

وكان الخسوف مرئيا من البداية إلى النهاية، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، من أقصى غرب السعودية والساحل الغربي لإفريقيا إلى أقصى شرق اليابان والجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ومن القطب الجنوبي إلى سيبيريا.

بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)
AP

كما كان لكل مناطق أوروبا تقريبا نصيب من المشاهد الرائعة. وخطط "مشروع التلسكوب الافتراضي" لبث مباشر للخسوف من أجواء الريف في إقليم توسكانا الإيطالي.

بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)
AP

وقال مؤسس المشروع عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "حتى الأحداث الفلكية الدقيقة مثل هذا الحدث تجعلني متحمسا وسعيدا لمشاركتها".

بوضوح في آسيا وأستراليا.. أول خسوف للقمر هذا العام (صور)
AP

ومن المرتقب حدوث الخسوف القادم في أكتوبر، على أن يكون المشهد أفضل. كما ومن التوقع أن تشهد المناطق الشرقية من الأمريكتين قدرا من خسوف جزئي، عندما يمر جزء من القمر وليس كله عبر الظل المركزي المظلم للأرض.

المصدر: أ ب

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