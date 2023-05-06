عميد جامعة طهران: إيران وروسيا تطوران قمرا للأبحاث العلمية

أعلن عميد جامعة طهران محمد مقيمي أن بلاده تتعاون مع روسيا على تطوير قمر صناعي للأبحاث العلمية.

وحول الموضوع قال مقيمي: "تتعاون جامعة طهران مع كلية الفضاء بجامعة موسكو على تطوير قمر صناعي للبحث العلمي، وإن تنفيذ الخطط التشغيلية لهذا المشروع سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.. هناك اتفاقيات مع كلية الفضاء بجامعة موسكو وقمنا بزيارة متحف الفضاء الروسي، حتى نرى قريبا أن جامعة طهران ستشغل قمرا صناعيا مشتركا مع الروس في مجال البحث العلمي".

وأضاف " تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا المالية.. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات التشغيلية في الأسبوعين المقبلين حتى نتمكن من إرسال قمر صناعي مشترك للبحث العلمي إلى الفضاء في المستقبل القريب".

إقرأ المزيد

وأشار مقيمي إلى "أن جامعتي طهران وموسكو اتفقتا على استمرار التعاون في الأنشطة العلمية والتعليمية ومنح شهادات رسمية للطلاب".

وحول نتائج لقاءات رؤساء الجامعات الروسية والإيرانية التي جرت مؤخرا قال: "لقد عقدنا اتفاقيات جديدة مع جامعة موسكو حول تبادل الطلاب والأساتذة، الاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل.. قمنا بزيارة قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة موسكو، وعقدنا لقاء مع طلابهم، وشهدنا اهتمام الطلاب الروس الكبير لزيارة ايران، الأرضية باتت مهيأة لهذه الزيارة، جامعة طهران ستستضيف هولاء الطلاب في الصيف لمدة شهرين لتفقد بعض الجامعات في ايران".

المصدر: irna.ir