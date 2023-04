التقاط أول صورة مباشرة على الإطلاق لنُفاثة قوية من المادة يطلقها ثقب أسود فائق الكتلة

1/ 📢 #BreakingNews: astronomers have obtained a new image of the #BlackHole at the centre of the M87 galaxy. For the first time we see both the black hole's shadow and its powerful jet together in the same image.



📷 R.-S. Lu (SHAO), E. Ros (MPIfR), S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) pic.twitter.com/5OTBQUmRwq