رئيس وكالة ناسا يكشف عن التعاون بين بلده وروسيا في مجال الفضاء

كشف رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون عن طبيعة التعاون الحالي ما بين الولايات المتحدة وروسيا في مجالات الفضاء والرحلات الفضائية المشتركة.

وحول الموضوع قال نيلسون: "تتفاعل الولايات المتحدة بشكل احترافي وناجح مع روسيا في برنامج الرحلات الفضائية المشتركة، بغض النظر عن كل ما يحدث في أوكرانيا".

وأضاف: "يحدث شذوذ في الجغرافيا السياسية اليوم، وبالرغم من الأشياء التي تحدث على الأرض، والأشياء التي تحصل في أوكرانيا، لدينا برنامج ناجح واحترافي لرواد الفضاء".

وأشار نيلسون إلى أن الولايات المتحدة لديها رائد فضاء يتدرب في موسكو ليطير إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز" روسية، وكذلك يوجد رائد فضاء روسي في هيوستن يتدرب في الولايات المتحدة ليذهب إلى المحطة على متن مركبة أمريكية.

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وفي ما يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية أشار نيلسون إلى "أن مؤسسته لديها (خطة احتياطية) لإخراج المحطة من المدار حالما لم ترغب روسيا في تمديد التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال، لكنه يعتقد أن روسيا ستكون شريكا في المحطة حتى عام 2030".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونِنكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: تاس