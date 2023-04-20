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أطلق قبل 20 عاما.. توقع سقوط قمر صناعي أمريكي على الأرض اليوم (صورة)

الفضاء

أطلق قبل 20 عاما.. توقع سقوط قمر صناعي أمريكي على الأرض اليوم (صورة)
/ novyefoto.ru
قمر صناعي - أرشيف -
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أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي يوم الأربعاء، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي (RHESSI) التابع لوكالة "ناسا" الأمريكية.

وأطلق القمر الصناعي قبل 20 عاما ويزن 300 كيلوغرام وكان يستخدم لتصوير الشمس وظواهرها وتوقف عن العمل عام 2018.

وذكر المركز أنه لا يمكن الآن توقع معرفة مكان وتوقيت السقوط على الأرض بشكل دقيق، وأن الوقت الحالي المتوقع للسقوط الليلة عند الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش.

أطلق قبل 20 عاما.. توقع سقوط قمر صناعي أمريكي على الأرض اليوم (صورة)
/ nasa.gov
القمر الصناعي الأمريكي "Rhessi"

وأوضح أن المكان المتوقع لسقوطه هو المحيط الهادي وسيمر فوق عدة دول عربية.

وسيظهر القمر عند السقوط بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة خلفها عدة إضاءات متحركة، إذ إن جسم القمر الصناعي سيحترق في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلا القليل على الأرض، وأن احتمال تضرر أشخاص منه منخفض جدا ويقدر بـ 1 من أصل 2467 شخصا.

وأكد مركز الفلك الدولي أنه يتم متابعة موعد ومكان سقوطه من قبل برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية.

المصدر: RT

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