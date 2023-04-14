إيران تنوي تطوير برنامج أقمار الاتصالات الصناعية مع روسيا

أعربت إيران عن استعدادها للتعاون مع روسيا في إطار برنامج "سفيرا" الفضائي الذي يقضي بإطلاق مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

صرح بذلك سفير الجمهورية الإسلامية في موسكو كاظم جلالي في مؤتمر "سفيرا" الذي انعقد الخميس 13 أبريل في موسكو.

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وأشار السفير إلى أن إيران أبلغت رسميا الاتحاد الدولي للاتصالات الكهربائية وشركة "سبيس إكس" الأمريكية وغيرها من المنظمات والشركات عن قواعد عمل الجهات المشغلة للأقمار الصناعية في الأراضي الإيرانية، لكنها لم تتلق أي رد على تحذيراتها.

وقال السفير: "نحن نصف كل ما يخرج عن الإطار المذكور بأنه خطوة غير شرعية وغير مسؤولة من شأنها ليس التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية فحسب بل والانتهاك السافر للحقوق الدولية".

وشدّد السفير الإيراني على أن مشروع "سفيرا" يمنحنا إمكانيات اقتصادية وسياسية وأمنية، وإننا نعلن عن استعدادنا ونيتنا تحقيق الشراكة وإثبات وجودنا داخل هذا المشروع، وذلك في سياق تطوير برنامج التعاون الطويل الأمد مع روسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن لأول مرة عن برنامج "سفيرا" في مؤتمر خط الاتصال المباشر الذي عقد في 7 يونيو عام 2018 حيث قال إنه يقضي بإطلاق العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

وحسب دميتري روغوزين المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن هذا المشروع سيتضمن 5 مجموعات من الأقمار الصناعية التي ستقدم خدمات الاتصال والإنترنت و5 مجموعات أخرى خاصة برصد سطح الأرض. وقد تم إطلاق أول قمر صناعي هو "سكيف – دي" من ضمن هذا المشروع عام 2022.

المصدر: تاس