"روس كوسموس": الاختبارات الفضائية لمركبة "أوريول" الواعدة ستبدأ مع إطلاق المحطة الفضائية الروسية

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" للبدء في الاختبارات الفضائية لمركبة "أوريول" الفضائية المأهولة الواعدة مع نشر محطة "روس" الفضائية الروسية القومية.

أعلن ذلك في 11 أبريل مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف.

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وأوضح قائلا:" كنا نخطط أولا لإجراء اختبارات مركبة "أوريول" مع التحامها بالمحطة الفضائية الدولية. لكن نظرا لأننا نعمل في الوقت نفسه على تصميم وتصنيع المحطة الفضائية الجديدة فكان من المنطقي الربط بين أنظمة المركبة من جهة والمحطة الفضائية الروسية من جهة أخرى وتحقيق التزامن بين نشر المحطة والاختبارات الفضائية للمركبة المأهولة الجديدة.

وحسب مدير عام "روس كوسموس" يتم الآن إنتاج مجسمات مركبة "أوريول" ومكوّناتها الاختبارية، كما يتم اختبار تلك المكوّنات. وقد بدأ العمل أيضا على تجربة المركبة بكاملها على الأرض باستخدام مجسمات تحاكي أبعاد المركبة.

وقال بوريسوف إن مؤسسة "روس كوسموس" تعمل حاليا على وضع مشروع فدرالي خاص بإنشاء مجمع "روس" (المحطة الروسية) الذي يقضي بتخصيص الأموال اللازمة لإنشاء البنية التحتية التي ستطلق منها وحدات المحطة الروسية وغيرها من المعدات الفضائية من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

المصدر: تاس