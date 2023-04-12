رائد الفضاء الإمارتي بالمحطة الدولية ينشر فيديو طريفا لمغامرة "ربط الحذاء"

قبيل أيام على أول مهمة له للسير في الفضاء، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مقطع فيديو من داخل محطة الفضاء الدولية، يوثق حياته اليومية والصعوبات التي تواجهه على أبسط الصعد.

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وفي منشور عبر "تويتر" كتب النيادي، وهو أول رواد الفضاء الإماراتيين، أن الأمور البسيطة على الأرض تعتبر مغامرة في الفضاء مثل ربط الحذاء الرياضي!.

في أمور بالنسبة لنا تعتبر بسيطة على الارض، مثل ربط الحذاء الرياضي، لكن في محطة الفضاء الدولية تصير أبسط الأمور مغامرة.

وهذه المرة بشارككم واحدة من المغامرات قبل تمرين الرياضة..🏃🏻 pic.twitter.com/lcBxCHqWmD — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 11, 2023

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية يوم 28 أبريل الجاري ليكون بذلك أول رائد عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام "البعثة 69" المتواجدة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل الإمارات العاشرة عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وأوضح المركز أن رواد الفضاء الذين يتم اختيارهم للقيام بمهمة السير في الفضاء يخضعون لعملية اختيار صارمة بناء على مهاراتهم وخبراتهم وقدرتهم على التكيف مع بيئة الفضاء الصعبة، فضلا عن ضرورة إثبات كفاءة استثنائية في مجلات مختلفة، مثل الهندسة، والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة، إضافة إلى اللياقة البدنية، والمرونة العقلية.

والنيادي (41 عاما) هو أول عربي يمضي 6 أشهر في الفضاء بعد انطلاقه في 26 فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنع من شركة "سبايس إكس"، وثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى 8 أيام في المحطة الدولية في سبتمبر 2019.

المصدر: RT