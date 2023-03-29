أكاديمية العلوم الروسية تُطلق برنامجا خاصا بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة

أطلق معهد الرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية برنامجا علميا سيعمل على دراسة ما يسمى بالأجسام الطائرة المجهولة.

جاء ذلك في بيان نشره المعهد الاثنين 27 مارس الجاري على قناة "تليغرام" التابعة له. كما جاء في البيان:" إننا نُطلق اليوم البرنامج العلمي الخاص بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة. فإذا شهدتم ظاهرة غريبة ما أو جسما مجهولا يطير في السماء، أو بدا لكم أن شكل أو نوع أو حركات هذا الجسم أو الظاهرة غريب أو لاحظتم شيئا مثيرا وغامضا وغير مفهوم، نرجو أن ترسلوا الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الخاصة بتلك الأجسام والظواهر إلى بريدنا الإلكتروني ufo@keldysh.ru".

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وطلب المعهد بأن يُذكر في الرسالة مكان وموعد ظهور الأجسام وملابسات رصدها. وقال البيان "سندرس كل ذلك معا".

يُذكر أن وكالة "ناسا" الأمريكية كانت قد أفادت في يونيو الماضي بأنها ستُجري دراسة خاصة للأجسام الطائرة المجهولة من وجهة النظر العلمية. وأوضحت أن المقصود بالأجسام الطائرة المجهولة أو "الظواهر الجوية المجهولة"، كما تسميها الهيئات والإدارات الحكومية، هو رصد ظواهر جوية يستحيل التعرف عليها كطائرات أو كظواهر طبيعية معروفة.

المصدر: تاس