علماء يرجحون إمكانية العثور على "كائنات فضائية"

قال فريق من العلماء إن هناك إمكانية للعثور على حياة غريبة في الغبار المنبعث من عوالم أخرى. ويمكن للمواد، التي طردت من عوالم أخرى، أن تحمل علامات الحياة على كواكبها.

عندما يتعرض كوكب لتصادم هائل، مثل اصطدام كويكب، غالبا ما يتم قذف أجزاء من مادته في الفضاء. ويمكن لهذه المواد بعد ذلك السفر عبر الكون، ليغطي مسافات شاسعة على مدى فترات زمنية طويلة.

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وقد تحتوي هذه المواد على علامات مباشرة أو غير مباشرة للحياة على تلك الكواكب، مثل أحافير الكائنات الحية الدقيقة.

وتقترح ورقة بحثية جديدة أنه إذا أردنا العثور على دليل على وجود كائنات فضائية ، فلا داعي لمواصلة البحث عن المواد الكيميائية في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية أو الإشارات الراديوية البعيدة. وبدلا من ذلك، يجب أن ندرس آلاف قطع الغبار البينجمي بحجم الميكرومتر التي تضرب الأرض كل عام.

وقال تومونوري توتاني من جامعة طوكيو، مؤلف الورقة البحثية الجديدة: "أقترح أن ندرس حبيبات الغبار المحفوظة جيدا والتي تم إخراجها من عوالم أخرى بحثا عن علامات محتملة على الحياة".

وأضاف: "البحث عن الحياة خارج نظامنا الشمسي يعني عادة البحث عن علامات الاتصال، والتي من شأنها أن تشير إلى حياة ذكية ولكنها تمنع أي حياة ما قبل التكنولوجيا. أو البحث عن توقيعات الغلاف الجوي التي قد تشير إلى الحياة، ولكن من دون تأكيد مباشر يمكن أن يكون هناك دائما تفسير لا يعني وجود حياة. ومع ذلك، إذا كانت هناك علامات على وجود حياة في حبيبات الغبار، فلن نكون متأكدين فحسب، بل يمكننا أيضا اكتشاف ذلك قريبا".

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وعادة ما تعود القطع الأكبر من المواد التي يتم إلقاؤها في الفضاء إلى كوكبها الأصلي، أو تنضم إلى مدارات دائمة جديدة حول كوكب، وربما تكون أصغر بكثير من أن تحتوي على علامات مفيدة للحياة. ولكن هناك قطع من الغبار في المنتصف، بحجم نحو 1 ميكرومتر، يمكن أن تكون مفتاحا لإيجاد الحياة في مكان آخر.

وتضرب الكثير من الصخور الفضائية الأرض كل عام، تاركة وراءها أحجارا نيزكية مليئة بالاكتشافات العلمية المحتملة. ولسوء الحظ، أثناء عملية دخول الغلاف الجوي، تحرق الحرارة الكثير من المواد، مثل آثار الحياة البيولوجية.

لكن القاعدة نفسها لا تنطبق على جزيئات الغبار التي يقل حجمها عن 10-100 ميكرومتر، والتي قال توتاني إنها قادرة على البقاء على قيد الحياة عند دخول الغلاف الجوي دون توليد الكثير من الحرارة، ما يعني أن البصمات الحيوية الموجودة على الغبار أو بداخله يمكن أن تنجو من الرحلة.

واقترح البروفيسور توتاني: "إن قطعة الغبار هذه ليست كبيرة بما يكفي لاستضافة كائن حي وحيد الخلية فحسب، ولكنها صغيرة بما يكفي لترك نظامها الشمسي. وبمجرد أن يتم ذلك، قد تشق طريقها إلينا".

وعلاوة على ذلك، قد تكون بعض هذه الحبيبات موجودة بالفعل على الأرض. وقد يكون من الصعب تحديده على أنه قادم من نظام شمسي آخر، وقد يتطلب مزيدا من العمل.

المصدر: إندبندنت