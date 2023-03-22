روسيا تطلق قمرا صناعيا لدراسة المجال المغناطيسي للأرض

أعلنت شركة "لافوشكين" الروسية عن الموعد الذي ستطلق فيه قمرا صناعيا مخصصا لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "من المخطط أن يتم إطلاق قمر Rezonans-MKA مع مجموعة من الأقمار الصناعية الاخرى في الفترة ما بين 2027-2028، وسيتم تحديد موعد الإطلاق مع أخذ جاهزية القمر بعين الاعتبار من جميع النواحي الفنية والتقنية، لقد انتهينا من تجميع هيكل القمر، واخضعناه للاختبارات الديناميكية واختبارات الاهتزاز في المخابر".

وأضاف البيان "خلال عملية تجميع القمر كانت هناك حاجة لاستبدال بعض المعدات الأجنبية التي كانت موجودة فيه بمعدات روسية الصنع، هذا الأمر أدى إلى تأخير طفيف في عملية التجميع والتطوير".

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وقد تم تصميم "Resonans-MKA" لدراسة تفاعلات الموجات الكهرومغناطيسية والجزيئات عند الحدود الخارجية للغلاف المغناطيسي للأرض ، ودراسة تفاعلات الرياح الشمسية مع الغلاف الجوي، وبني هذا القمر على منصة "Karat-200" المصنعة من قبل شركتي "لافوشكين" وStrannik الروسيتين، وبإشراف معهد علوم الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

المصدر: فيستي