روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في روسيا لإطلاق مركبة مخصصة لاستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة"لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية "من المقرر أن يتم تسليم مركبة Luna-25 إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية أوائل يونيو القادم، هذه المركبة هي أول مركبة يتم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديثة لاستكشاف سطح القمر".

ونهاية فبراير الفائت كانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت إلى أن مركبة Luna-25 من المخطط إطلاقها إلى الفضاء في يوليو العام الجاري.

والعام الماضب كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، يوري بوريسوف قد أشار إلى أن إطلاق المركبة المذكورة قد تم تأجيله حتى عام 2023 لأسباب تقنية، وأن المركبة سلّمت لشركة "لافوشكين" الروسية لإدخال بعض التعديلات عليها.

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تتركز المهمة الأساسية لمركبة Luna-25 على تنفيذ عملية هبوط سلسة على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

وبعد هذه المركبة من المفترض أن تطلق روسيا عام 2024 مركبة Luna-26 لإجراء مسح لسطح القمر بالكامل تقريبا، وستلي هذه المهمة مهمتا Luna-27 و Luna-28 في عامي 2027 و2028.

المصدر: تاس