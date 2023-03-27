هل يكون خطر اصطدام كويكبات عملاقة بالأرض أسوأ مما أدركناه؟

يخفي كوكبنا ندوبه جيدا. إنه لأمر مخز، في الواقع، لأن الدليل على ضربات كويكبات سابقة قد يساعدنا في التخطيط بشكل أفضل للتأثير الكارثي التالي.

في الواقع، يعتقد جيمس غارفين، كبير العلماء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، أننا ربما أخطأنا في قراءة آثار بعض ضربات الكويكبات الأكثر خطورة التي حدثت خلال المليون سنة الماضية.

وإذا كان على حق، فإن احتمالات التعرض لشيء سيء قد تكون أعلى مما تتنبأ به التقديرات الحالية.

كما قال غارفين ببلاغة شديدة خلال عرضه التقديمي في مؤتمر علوم الكواكب والقمر الأخير: "سيكون ذلك في نطاق حماقات خطيرة تحدث".

وتبرز تلك التأثيرات الأكثر شهرة من بين جميع تأثيرات النيزك - الضربة التي قتلت الديناصورات وأحدثت ثقبا في القشرة الخارجية لما يُعرف اليوم بشبه جزيرة يوكاتان منذ حوالي 66 مليون عام - يبرز في تدمير الحياة على الأرض.

وكان عملاقا بعرض 10 كيلومترات (حوالي 6 أميال) من الأمثال التي ضربت كوكبنا حوالي 100 مليون سنة أو نحو ذلك.

ومع ذلك، لا تزال التأثيرات الأصغر بكثير قادرة على هز ما يكفي من الغبار لإلقاء الضوء على الكوكب وربما تؤدي إلى سنوات من المجاعة. وحسب بعض التقديرات، فإن الكويكبات التي يبلغ عرضها كيلومترا واحدا تسقط على سطح الأرض في انفجار من الحرارة والغبار في المتوسط كل 600000 عام، سواء أكان ذلك أم لا.

ولا يوجد جدول زمني لهذه الأنواع من الأحداث، بالطبع، والتقديرات جيدة مثل البيانات التي نستخدمها لعمل تنبؤاتنا.

وبينما يمكننا مسح السماء بحثا عن أدلة على وجود صخور كبيرة بما يكفي لوضعنا في عالم مليء بالألم، فإن السجل الجيولوجي يشبه شريط من ضربات النيازك الفعلية التي تمتد عبر الزمن.

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لسوء الحظ، تزداد صعوبة قراءة هذا السجل كلما نظرنا إلى الوراء، كل ذلك بفضل الرياح الديناميكية للأرض والمياه والتكتونية. وقد يكون من الصعب تفسير الأحداث الأخيرة من خلال تراكم الغبار والبيولوجيا.

واستخدم غارفين وفريقه كتالوجا جديدا لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة لإلقاء نظرة فاحصة على البقايا التي تعرضت للعوامل الجوية لبعض أكبر الحفر التي تشكلت خلال المليون سنة الماضية، في محاولة لقياس حجمها الحقيقي بشكل أفضل.

وبناء على تحليلهم، فإن عددا من هذه الحفر يتميز بحلقات باهتة تتجاوز ما كان يُعتبر عادة حوافها الخارجية، ما يجعلها بشكل فعال أكبر مما كان يُفترض سابقا.

وعلى سبيل المثال، يُعتقد أن منخفضا يبلغ عرضه ما يقرب من 12 إلى 14 كيلومترا في كازاخستان يسمى Zhaminshin قد تم إنشاؤه بواسطة نيزك يبلغ قطره من 200 إلى 400 متر ضرب الأرض منذ حوالي 90000 عام - أحدث تأثير قد تسبب في حدوث حدث على غرار "الشتاء النووي".

ومع ذلك، استنادا إلى التحليل الجديد، كان من الممكن أن يكون هذا الحدث الكبير بالفعل أكثر كارثية، تاركا فوهة بركانية تقترب في الواقع من 30 كيلومترا.

كما تم إعادة حساب أقطار حافة ثلاث حفر كبيرة أخرى، وكلها تضاعفت ثلاث مرات في الحجم. إن التداعيات عميقة، ما يشير إلى أن أجساما بحجم كيلومتر تتساقط من فوق كل بضعة آلاف من السنين.

وعلى الرغم من أن من الجيد إعطاء النماذج القديمة تغييرا جيدا بين الحين والآخر، إلا أن هذه الحلقات المكتشفة حديثا قد لا تكون بالضرورة تموجات من التأثير.

ومن المحتمل أن تكون عبارة عن حطام تم طرده من الضربة التي تمطر عليها مرة أخرى في نمط مركّز. أو قد لا تكون ذات أهمية على الإطلاق - مجرد شبح في البيانات.

ولم يقتنع غارفين بأن حقول الحطام ستظل صافية بعد سنوات عديدة من التجوية والتعرية. ومع ذلك، فإن العلم لا يتحرك على خلفية ملاحظة واحدة.

إنها فرضية جديرة بالنقاش. بينما نحن منشغلون في وضع أنظمة لمحاولة تجنب اصطدام كويكب خطير، هناك احتمالات جيدة بأن يكون مسار الأرض واضحا لبعض الوقت في المستقبل. شيء واحد لا يحتاجه كوكبنا هو إخفاء المزيد من الندوب.

وتم تقديم هذا البحث في مؤتمر علوم الكواكب والقمر لعام 2023، الذي عقد في وودلاندز، شمال هيوستن، تكساس.

المصدر: ساينس ألرت