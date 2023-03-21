رواد "روس كوسموس" في المحطة الفضائية يرحبون باللقاء الروسي الصيني على طريقتهم

قام رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين المتواجد في المحطة الفضائية الدولية بتصوير علمي روسيا والصين على خلفية الأرض، تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني لروسيا.

وحول الموضوع قال بيتيلين: "الرواد في الفضاء يتابعون عن كثب الأخبار الآتية من الأرض، ولن يكون من الممكن متابعة اجتماع الزعيمين الروسي والصيني على الإنترنت ، لكننا بالطبع نتابع الأخبار".

ويوم الاثنين 20 مارس الجاري كان الرئيس الصيني، شي جين بينغ قد وصل إلى روسيا في زيارة من المفترض أن تستمر حتى 22 مارس، وخلالها سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير يوتين قضايا تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين.

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

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كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان هما "بيان مشترك بين روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية في المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

المصدر: تاس+RT