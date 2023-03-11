إسبانيا تطلق أول رحلة فضائية بصاروخ من صنع شركة خاصة (صور)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن صاروخا صغيرا صنعته شركة إسبانية سينطلق في غضون أسابيع إلى الفضاء.

وهدف شركة "بي إل دي سبايس" من هذا الصاروخ الشبه المداري تنفيذ ما يصل إلى أربع رحلات سنويا وربما نقل حمولة إلى الفضاء وإعادتها بأمان، وفقا لموقع الشركة الناشئة.

وأضاف رئيس الوزراء "حلمكم يتشاركه كل المجتمع الإسباني لأن هدفا مشتركا يجمعنا وهو وضع إسبانيا في طليعة صناعة النقل الفضائي".

من جهته، قال رئيس الشركة إزكوييل سانشيز، إن إطلاق الصاروخ يعرض قدرات إسبانيا في هذا القطاع.

وأوضح أن إسبانيا تظهر ريادتها التكنولوجية في أوروبا من خلال توفير القدرة التي قد تمكننا من أن نكون على رأس القطاع الاستراتيجي للأقمار الصناعية الصغيرة.

وبعد MIURA1، تخطط الشركة لتطوير مركبة إطلاق صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام في العام 2024 يطلق عليها MIURA5 لوضع أقمار صناعية صغيرة في المدار.

وبدأت منصات الإطلاق تظهر في كل أنحاء أوروبا مع انطلاق سوق الصواريخ الصغيرة بعد عقود من الهيمنة المؤسسية من قبل وكالات الفضاء الوطنية.

وبالإضافة إلى إسبانيا، لدى كل من بريطانيا والبرتغال وألمانيا وإيسلندا مشاريع لوضع أقمار صناعية في المدار.

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المصدر: أ ف ب