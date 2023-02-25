صور من الفضاء للقمر الاصطناعي المصري الذي أطلقته روسيا

أطلقت روسيا عام 2019 قمرا اصطناعيا مصريا من مطار بايكونور في كازاخستان، بديلا للقمر المصري المفقود عام 2015.

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وصنعت القمر "Egyptsat-A" شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص القمر الصناعي لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.

ويتميز القمر الجديد بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

ووصل القمر الصناعي المصري في يوم إطلاقه يوم 21 فبراير 2019 إلى مداره بنجاح، بعد أن تم استخدام وحدة التسريع "فريغات"، التي قلصت زمن وصول القمر إلى مداره، حيث بدأ بالدوران والتصوير.

ومن المفترض أن يحل القمر الجديد محل قمر "EgyptSat-A" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015، وصنعت شركة "إينيرغيا" الروسية بديلا له بكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار.

المصدر: RT