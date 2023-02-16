فلكي روسي: مرور كويكب بقطر 800 متر لا يشكل خطرا على الأرض

أكد رئيس مرصد الفيزياء الفلكية بجامعة كوبان الحكومية الروسية ألكسندر إيفانوف، أن الكويكب الضخم 199145 (2005 YY128) البالغ قطره 800 متر، لا يشكل خطرا على كوكب الأرض.

وذكر إيفانوف في مقابلة مع "نوفوستي" أن الكويكب المذكور سيمر بالقرب من كوكبنا ليلة الخميس 16 فبراير، ولا يشكل خطرا على الأرض.

ولفت إلى أن الكويكب سيمر يوم 16 فبراير في الساعة 03:45 بتوقيت موسكو على مسافة 4.5 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

وأضاف: "خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة، لن يشكل هذا الكويكب خطرا على الأرض، وهذا يتضح من فترة دوران الأرض وميلان الكويكب".

المصدر: RT