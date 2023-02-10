الهند تنجح بإطلاق صاروخها الجديد مع 3 أقمار إلى الفضاء

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) اليوم الجمعة عن نجاحها بإطلاق صاروخ الفضاء الخفيف "SSLV" الذي حمل 3 أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة "أطلقت (ISRO) بنجاح اليوم الجمعة صاروخ SSLV الخفيف الذي تمكن من وضع 3 أقمار صناعية في مدارات حول الأرض.. الصاروخ حمل إلى الفضاء قمر EOS-07 الهندي، وقمر Janus-1 الأمريكي، والقمر الذي أنتجته شركة SpaceKidz AzaadiSAT-2 والذي ساهم في تطويره 750 طالبة من جميع أنحاء الهند، وتم بنجاح وضع الأقمار الثلاثة في مدار دائري يرتفع 450 كلم عن سطح الأرض".

وأشار البيان إلى "أن صاروخ SSLV-D2 الجديد أطلق من مطار فضائي في جزيرة سري هاريكوتا جنوب شرق البلاد، وأن هذه العملية هي ثاني عملية لإطلاق صواريخ SSLV الجديدة، وأول مرة أطلق هذا النوع من الصواريخ في 7 أغسطس 2022، لكن الصاروخ فشل حينها بوضع الأقمار التي حملها في مداراتها المحددة، وبعدها أصدرت (ISRO) بيانا بأنها ستطلق نسخة جديدة معدلة منه".

تم تصميم صاروخ "SSLV" المعدّل الجديد لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات الأرضية المنخفضة، وتبلغ حمولة هذا الصارخ 500 كلغ تقريبا.

المصدر: تاس