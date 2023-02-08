روسيا تكشف النقاب عن وضع القسم التابع لها في المحطة الفضائية الدولية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" عن بعض الأمور التي تتعلق بالوضع الفني والتقني للقسم الروسي التابع للمحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الروسية إلى المحطة، والخبير في "روس كوسموس" فلاديمير سولوفيوف:" في العامين الأخيرين جرى العمل بنشاط على أعمال تحديث وإصلاح الجزء الروسي في المحطة الفضائية الدولية، وقمنا بتنفيذ العديد من أعمال الصيانة وإعادة تجهيز هذا القسم".

وأضاف "حوالي 80 % من الأجهزة والأنظمة الموجودة في هذا القسم باتت قديمة ومتهالكة، وهناك العديد من الأسئلة حول أداء أنظمة التوجيه وأنظمة إمداد الطاقة هناك".

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وأشار سولوفيوف إلى أن مجلس كبار المصممين في مؤسسة "روس كوسموس" اقترح برنامجا يضم العديد من الأعمال الجديدة التي يجب تنفيذها في القسم الروسي من المحطة، ويضم خططا لعملية خروج الرواد الروس من المحطة في مهمات إلى الفضاء المفتوح، ومهمات جديدة تعتمد على الروبوتات".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا تعمل على مشروع لتطوير محطتها المدارية الخاصة، والتي قد تغنيها مستقبلا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي