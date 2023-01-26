العثور على نيزك بوزن 8 كيلوغرامات في قارة القطب الجنوبي

عثر على نيزك يزن 7.6 كيلوغرام في قارة القطب الجنوبي.

اكتشف فريق دولي من العلماء العديد من النيازك في قارة القطب الجنوبي، ويزن أحدها 7.6 كيلوغرام. تم الإعلان عن هذا الاكتشاف في بيان صحفي على موقع Phys.org.

من بين ما يقرّب من 45000 نيزك تم اكتشافها في قارة القطب الجنوبي خلال القرن الماضي، هناك 100 نيزك فقط تعتبر كبيرة الحجم. وقالت، ماريا فالديز، الباحثة في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي وجامعة شيكاغو:"على الرغم من أن النيازك الصغيرة لها قيمة علمية عالية، من النادر العثور على نيزك كبير بما يكفي".

Maria Valdes

وقد تحقق هذا الاكتشاف كجزء من مهمة ضمت أيضا العلماء من جامعة بروكسل الحرة ومدرسة زوريخ التكنولوجية العليا. وهم درسوا مناطق هبوط النيزك المحتملة في أنتاركتيكا والتي تم تحديد مواقعها باستخدام الصور الفضائية.

تم اكتشاف ما مجموعه 5 نيازك، وسيتم تحليلها بعناية في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية. كما أخذ الباحثون عينات من الرواسب لتحليلها، وقد تحتوي تلك العينات على نيازك دقيقة.

في وقت سابق أفيد بأن علماء من جامعة "ألبرتا" اكتشفوا في نيزك El Ali ، الذي عثر عليه في الصومال قبل عاميْن ، آثار من صخرة لم يكتشف مثيل لها أبدا في البيئة الطبيعية على الأرض.

المصدر: تاس