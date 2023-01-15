صاروخ "لونغ مارش 2 دي" الصيني يضع على المدار 14 قمرا صناعيا

قالت هيئة العلوم والتكنولوجيا الفضائية الصينية (CASC)، إن الصين أطلقت بنجاح اليوم الأحد 14 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة باستخدام الصاروخ الناقل "لونغ مارش 2 دي".

وذكرت الهيئة في بيانها، أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 11.14 بالتوقيت المحلي (06.14 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي في مقاطعة شانشي في شمال الصين.

وتتضمن مجموعة الأجهزة الفضائية المذكورة، القمرين الصناعيين Tsilu-2 و Tsilu-3 المخصصين لاستشعار الأرض عن بعد، وسيتم استخدامهما للرصد في مجال الموارد والزراعة والغابات وحماية البيئة والنقل والوقاية من الكوارث.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه كانت المهمة 462 للصواريخ من سلسلة "لونغ مارش".

المصدر: نوفوستي