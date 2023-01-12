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"سويوز إم إس -22" ستعود إلى الأرض في نهاية فبراير أو بداية مارس

الفضاء

Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس"، أن المركبة "سويوز إم إس-22" ستعود إلى الأرض في نهاية فبراير أو بداية مارس.

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ويشير كريكاليوف في مؤتمر صحفي، إلى أن المركبة "سيوز إم إس-22" ستعود إلى الأرض بعد أسبوع أو أسبوعين من التحام "سويوز إم إس -23" بالمحطة الفضائية الدولية.

ويقول: "يستغرق تغيير نوبة العمل حوالي الأسبوع لنقل جميع المعدات من مركبة إلى أخرى. ونتوقع في هذه المرة أيضا أن نعد ونفصل "سويوز إم إس-22" بعد مضي أسبوع أو أسبوعين على التحام المركبة "سويوز إم إس -23" بالمحطة الفضائية الدولية".

المصدر: نوفوستي

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