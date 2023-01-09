"روس غيدروميت" تسجل أقوى توهج شمسي من فئة (X) هذا العام
أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية التابع للهيئة الروسية الأرصاد الجوية والمياه "روس غيدروميت"، عن حدوث توهج شمسي قوي من أعلى درجة (X) في 9 يناير الجاري.
وقال المعهد في بيان: "في 9 يناير الساعة 21:50 بتوقيت موسكو، في مجموعة البقع الشمسية 3184 (على الشمس)، تم تسجيل توهج بدرجةX1.9 في نطاق الأشعة السينية لمدة 20 دقيقة".
ووفقا لبيانات معهد الجيوفيزياء التطبيقية، في 9 يناير، سجل العلماء عدة توهجات من الدرجة الدنيا M على سطح الشمس، وكان أقوى وهج شمسي من الفئة X في 9 يناير، هو الثالث على التوالي منذ بداية عام 2023، وسجل العلماء اثنين من هذه الفئة من التوهجات في 6 يناير.
ويشار إلى شدة الأشعة السينية للتوهجات الشمسية بالأحرف اللاتينية A ، B ، C ، M ، X ، حيث يتم تعيين X لأقوى درجات التوهج.
المصدر: تاس