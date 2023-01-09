"كويت سات 1" يبث إشارته الأولى إلى المحطة الأرضية في جامعة الكويت

أعلنت وسائل إعلام كويتية أن القمر الصناعي الكويتي الأول "كويت سات1" نجح بإرسال الإشارة الأولى إلى المحطات الأرضية في البلاد.

وجاء في منشور على صحيفة القبس الكويتية "أعلن فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات 1) عن وصول الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي الكويتي الأول، بعد وصوله إلى مداره، والتي تثبت أن أجزاء القمر المختلفة تعمل بصورة جيدة".

وأضاف المنشور "تم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات كويت سات 1، بعد وصوله إلى مداره حول الأرض".

وتبعا للصحيفة فإن مشروع "كويت سات1" التابع لجامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يأتي تحت شعار (الكويت إلى الفضاء)، ونتيجة عمل دؤوب استمر لثلاث سنوات بإشراف خبرات كويتية شابة.

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وتجدر الإشارة إلى أن القمر المذكور أطلق في 3 يناير الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، واستخدم في إطلاقه صاروخ من نوع "فالكون-9" تابع لـ "سبيس إكس" الأمريكية.

المصدر: القبس