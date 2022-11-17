روسيا ومنغوليا تتفقان على تدريب رائدة فضاء منغولية للقيام برحلة فضائية

اتفقت روسيا ومنغوليا على تدريب رائدة فضاء منغولية وإعدادها لرحلة إلى الفضاء.

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أعلنت ذلك نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو في مؤتمر صححفي عقدته يوم 15 نوفمبر في أعقاب اجتماع اللجنة الروسية المنغولية الحكومية المشتركة وقالت:" إن الشراكة الروسية المنغولية التقليدية في مجال الفضاء تتطور بنجاح، وإننا اتفقنا على أن الأخصائيين الروس سيقومون بتدريب أول رائدة فضاء منغولية، واعتبر أن تحقيق هذا المشروع سيأتي تطويرا لمشروع الرحلة الفضائية المشتركة التي قام بها رائد الفضاء السوفيتي فلاديمير جانيبيكوف ورائد الفضاء المنغولي جوهدر ديميدينا غوراغتشي".

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن المؤسسة ووزارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات المنغولية بصدد بحث إمكانية إرسال أول رائدة فضاء منغولية إلى مدار حول الأرض.

جدير بالذكر أن "روس كوسموس" وجمهورية بيلاروس تختاران في الوقت الراهن رائد فضاء بيلوروسياً سيقوم عام 2023 برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز" الروسية المأهولة.

المصدر: تاس