كرة متوهجة تمر بسماء "تومسك" بوسط روسيا (فيديو)

شاهد سكان منطقة "تومسك" بوسط روسيا تحليق "كرة نارية ساطعة"، وفقًا لمجموعة "أسترواليرت" للرصد الفلكي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" .

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ونشر شهود عيان الحدث، مقطع فيديو تمكنوا من خلاله من التقاط صورة لتحليق الجسم المجهول. وقد رُصد الجرم في الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي (20:15 بتوقيت موسكو).

وتقول إفادة الفلكيين المتخصصين: "كانت مدة انطلاق الجسم في الفضاء أكثر من ثماني ثوان، وهذا يشير إلى سرعة منخفضة (لا تزيد عن 30 كيلومترا في الثانية)". ترك الجسم وراءه "مسارا متوهجا واسعا، متلألئا بألوان مختلفة، أخضر فاتح، أزرق فاتح وغيرها".

وأعرب الفلكي والمراقب في القبة السماوية في تومسك، يفغيني بارفينوف، عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق بنيزك شديد التوهج.

ونقلت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" عن الخبير قوله: "من المظهر يبدو كرة نارية صغيرة، إنها نيزك ساطع للغاية. على الأرجح، لم يسقط شيء على الأرض. كان جسما فضائيا صغير".

المصدر: نوفوستي