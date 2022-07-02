ما مستقبل مركبات Cygnus الفضائية الأمريكية من دون المحركات الروسية؟

أصبح مستقبل مركبات Cygnus الفضائية الأمريكية غير واضح من دون محركات RD-181 الروسية.

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وتشير SpaceNews، إلى أن التخطيط لإطلاق مركبات الشحن الفضائية الأمريكية Cygnus، إلى المحطة الفضائية الدولية من دون محركات RD-181 الروسية، لا يزال غير واضح.

وتضيف، تطلق مركبات الشحن Cygnus بواسطة صواريخ النقل Antares التي تستخدم في مرحلتها الأولى التي تنتج في أوكرانيا، محركين روسيين من طراز RD-181 . ولكن منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أصبح توفير هذه المحركات أمرا مشكوكا به.

ووفقا لـ SpaceNews بقيت لدى شركة Northrop Grumman معدات ومكونات لتجميع وإطلاق صاروخين من نوع Antares، على أن يطلق أولهما في شهر أغسطس المقبل.

ويذكر أن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، كان قد أكد في شهر يونيو المنصرم، على أن لدى الولايات المتحدة أربعة محركات من طراز RD-181 التي تستخدم في إطلاق صواريخ Antares والتي تحمل مركبات الشحن Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: لينتا. رو