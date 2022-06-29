اليابان تبدأ باختيار رواد جدد لرحلات استكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) أنها بدأت باختيار دفعات جديدة من الرواد الذين سترسلهم في الرحلات الفضائية المستقبلية إلى القمر.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم والثقافة والعلوم اليابانية حول الموضوع "اختارت JAXA بشكل مبدئي 205 أشخاص لينضموا ليتم ترشيحهم إلى فريق رواد الفضاء الذي سيرسل في رحلات مستقبلية إلى القمر.. جميع المرشحين اجتازوا الجولة الأولى من المتحانات المطلوبة، وأكدوا أنهم يمتلكون اللياقة البدنية اللازمة، والآن يتعين عليهم الخضوع لسلسلة من المقابلات التي سيتم التأكد خلالها من خبراتهم المهنية وقدراتهم التي تؤهلم لينضموا لصفوف رواد الفضاء، وفي فبراير العام القادم سيتم تحديد التشكيل النهائي للمجموعة التي سيتم اختيارها من بينهم".

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن (JAXA) ستختار رواد الفضاء الجدد من بين الحاصلين على شهادات التعليم العالي وحملة شهادات العلوم الطبيعية والتقنية، كما تحرص هذه المرة على اختيار أشخاص من حملة شهادات العلوم الإنسانية كونها توصلت إلى استنتاج مفاده أن رحلات القمر المستقبلية قد تتطلب مثل هؤلاء الأشخاص، كما يجب أن يتمتع المرشحون للانضمام إلى صفوف الرواد الجدد بلياقة بدنية جيدة وحاستي نظر وسمع جيدتين أيضا.

وتملك وكالة الفضاء اليابانية حاليا 7 رواد في صفوفها، بمتوسط عمر 52 عاما، وحتى عام 2030، أي عندما تبدأ عمليات الاستكشاف النشطة للقمر يتوقع أن يبقى رائدان فقط من هؤلاء الرواد في الخدمة، لذا توجب عليها اختيار دفعات جديدة من الرواد.

المصدر: فيستي