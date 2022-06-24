الوكالة الفضائية الأوروبية تبحث مصير مشروع ExoMars في يوليو

أكدت مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الوكالة الفضائية الأوروبية أبلغتها بأنها ستبحث مستقبل مشروع ExoMars الروسي الاوروبي المشترك لدراسة المريخ في يوليو المقبل.

وأشار المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" إلى أنه حسب المعلومات التي قدمتها الوكالة الأوروبية، فإنه من المقرر أن يعقد مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية في يوليو المقبل، وسيتخذ هذا الاجتماع قرارا بشأن مستقبل المشروع.

إقرأ المزيد

وأضافت المؤسسة الروسية أنها تواصل الآن المشاورات مع الوكالة الأوروبية بشأن تحليل الوضع والخطوات اللاحقة، بما فيها إعادة المعدات الروسية من أوروبا والأوروبية من روسيا.

وستتخذ "روس كوسموس" قرارها النهائي بشأن مواصلة التعاون في إطار مشروع ExoMars بعد حصولها على المعلومات الرسمية من الوكالة الأوروبية.

وكانت الوكالة الأوروبية قد أبلغت الجانب الروسي في مارس الماضي بتعليق التعاون في إطار المشروع على خلفية "الوضع الجيوسياسي المعقد" المرتبط بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس