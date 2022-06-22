القمر يقترن بالمريخ في سماء الوطن العربي فجر الخميس

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيقترن بكوكب المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة في سماء الوطن العربي.

وقالت الجمعية إن سماء الوطن العربي سترصد هذه الظاهرة خلال ساعات قبل شروق الشمس صباح الخميس 23 يونيو 2022.

يصل كوكب المريخ إلى أقرب نقطة للشمس في مداره - الحضيض الشمسي - اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 عند الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة (02:00 مساءً بتوقيت غرينتش) حيث سيكون الكوكب الأحمر على مسافة 206 مليون كيلومتر) من الشمس وعلى مسافة 202 مليون كيلومتر من الأرض. pic.twitter.com/ISrWX7N8sa — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 21, 2022

ووفقا للموقع الرسمي للجمعية الفلكية، سوف يرصد القمر والمريخ باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وقالت الجمعية إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في شهر ديسمبر المقبل، حيث إن هذه التغيرات الدراماتيكية ستظهر في سطوع المريخ الذي يكون لونه أحمر، وهي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانا يصبح عنيفا، فهذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.

ولفتت الجمعية إلى أنه لفهم سبب اختلاف سطوع المريخ في سماء الأرض، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرا للغاية حيث يبلغ قطره 6790 كيلومتر فقط، مما يجعله يزيد قليلًا عن نصف حجم الأرض أي حوالي 12750 كيلومترا من حيث القطر.

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس 23 يونيو 2022 اقتران القمر بكوكب المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي 2 درجة بالافق الجنوبي الشرقي في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة. pic.twitter.com/FM5SUeJX3m — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 22, 2022

وأضافت: "ضع في اعتبارك أن كوكب المريخ على عكس كوكب المشتري، فهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي ويبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر، ويمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكبا بحجم كوكب المريخ جنبا إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائمًا ساطعا، لأنه كبير للغاية".

وأوضحت الجمعية الفلكية أن المريخ الصغير يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض، حيث يدور حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما البعض، مشيرة إلى أن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطعا في بعض الأحيان لأن الأرض تستغرق عاما لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، ويحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس، كل عامين و50 يوما.

وأشارت إلى أن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضا دورة مدتها 15 عاما من حالات التقابل الساطعة والخافتة.

وأوضحت الجمعية أن موعد تقابل المريخ القادم سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء، وسيكون في النصف الثاني هذا العام 2022.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري