ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "قررت الوكالة تأجيل موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية، وذلك للقيام بمحاولة أخرى لتعديل مدار المحطة بالاعتماد على المحركات النفاثة للمركبة، نخطط لإجراء محاولة تعديل المدار في 25 يونيو الجاري".

وأضاف البيان "قررنا سابقا أن انفصال Cygnus عن المحطة سيتم في 23 يونيو، لكن الأمر تأجل على الأغلب إلى الـ 28 من هذا الشهر، سنناقش هذا الأمر مع شركائنا الدوليين".

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وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Cygnus وبعد انفصالها عن المحطة ستقوم بإطلاق بعض أقمار CubeSat الصغيرة، وبعدها ستتوجه نحو الغلاف الجوي للأرض لتحترق فيه خلال أسبوعين تقريبا.

أطلقت الولايات المتحدة المركبة المذكورة إلى الفضاء في 19 فبراير الماضي باستخدام صاروخ من نوع Antares مجهز بمحرك RD-181 روسي الصنع، والتحمت المركبة بالمحطة بعد يومين تقريبا، ونقلت Cygnus إلى المحطة حينها نحو 3.7 طن من الحمولة التي شملت أغذية ومياه ومعدات وأدوات للبحث العلمي، ومعدات لإجراء التجارب ودراسة شيخوخة الجلد في ظروف انعدام الجاذبية، إضافة إلى معدات لدراسة تأثير الأدوية على الأورام، ومعدات جديدة لدراسة زراعة النباتات في الظروف الفضائية.

المصدر: فيستي