الإفتاء المصرية تصدر حكمها بشأن استخدام مياه الصرف الصحي المنقاة بالليزر

أكدت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية، طهارة مياه الصرف الصحي المنقاة بالليزر وجواز استخدامها في الوضوء وقضاء الاحتياجات اليومية.

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وأضافت أمانة الفتوى في بيان لها، أن تنقية مياه الصرف الصحي من النجاسة وتغيرات الطعم واللون والرائحة باستخدام الليزر، يجعلها طاهرة ويصح بها رفع الحدث وإزالة النجس وقضاء المطالب الحياتية.

وأضافت أمانة الفتوى، أنه إذا تمت معالجة المياه بالليزر، فإنها تعود إلى أصل طهارتها، ويصح التطهر بها إذا زالت أوصاف التغير، لاسيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من الماء المطلق لتبلغ مقدار 270 لترا تقريبا.

ولفتت الفتوى النظر إلى أن ما يتم القيام به في زماننا من عملية تنقية مياه الصرف الصحي بمراحلها المختلفة، وما يستخدم من المواد التي يتم بها إزالة العوالق النجسة والروائح الكريهة، وكذلك ما يحدث من مرور المياه على أكثر من تصفية، هو السبب الذي يصير به الماء طاهرا بناء على ما قرره الفقهاء في قولهم بالتكثير، فالماء كما يتنجس بتغير طعمه أو لونه أو رائحته من نجاسة فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيره ابتداء، وقديما لم تكن لدى العلماء وسيلة لتطهير الماء وإزالة النجاسات الطارئة عليه سوى التكثير "أي خلطه بماء طاهر كثير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية