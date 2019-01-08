انفجار شاحن متنقل أثناء رحلة طيران.. والشركة تكشف مصير الطائرة (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو، انفجار شاحن متنقل "power bank" على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران رويال بروناي كانت في طريقها من هونغ كونغ إلى عاصمة بروناي بندر سيري بيجاوان.

فيديو: انفجار شاحن متنقل "power bank" على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران "رويال بروناي" كانت في طريقها من هونغ كونغ إلى عاصمة بروناي بندر سيري بيغاوان.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/DJ8FFj1eIy — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 8 января 2019 г.

وقالت شركة الطيران إن جميع ركاب الرحلة المجدولة رقم BI636 لم يصابوا بأي أذى جراء هذه الواقعة الجوية، مشيرة إلى أن الرحلة هبطت بسلام فيما بعد.

وأظهر الفيديو الذي انتشر نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من أحد الحقائب على متن الطائرة، إلى جانب بعض الركاب وهم يغطون أنوفهم، فيما يحاول مضيفو الرحلة تهدئة الوضع والتعامل مع الأمر.

ويفرض العديد من شركات الطيران لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، معايير صارمة على الأجهزة التي تعمل عن طريق بطارية "الليثيوم".

المصدر: تويتر