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"شعبولا" المصري و"دريد لحام" السوري تحت قبة البرلمان الأردني

مجتمع

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دريد لحام
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افتتح البرلمان الأردني جلسته، اليوم الخميس، بكلمة للنائب مصطفى ياغي، التي استعان فيها بالفنان السوري دريد لحام خلال مسرحيته "شقائق النعمان"، وكان يتحدث فيها عن "أهمية الوطن."

وظهر المقطع خلال كلمة كتلة "مبادرة" خلال مواصلة مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة الموزانة العامة، كما استعان النائب رائد الخزاعلة بالفنان المصري شعبان عبد الرحيم المشهور بـ"شعبولا" من خلال استذكاره بأغنية (أنا بكره إسرائيل).

وقال الخزاعلة: "أضم صوتي له فأنا والشعوب العربية والإسلامية نكره إسرائيل ولكن البعض يحبهم".

المصدر: الغد الأردني + يوتيوب

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