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الأمن السري يفضّ تحرشا جماعيا وسط إسطنبول

مجتمع

الأمن السري يفضّ تحرشا جماعيا وسط إسطنبول
hurriyetdailynews
التحرش
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نشرت صحيفة "حرييت" التركية مقطعا مصورا لتحرش جماعي بفتاتين خلال احتفالات رأس السنة في أحد الأماكن السياحية الشهيرة بإسطنبول.

ووفقا للصحيفة، فقد تدخلت فرقة أمن سري تسمى "فرقة الثقة"ويرتدي أفرادها زيا مدنيا، وتمكنوا من اعتقال المتحرشين في شارع الاستقلال المحاذي لميدان تقسيم.

ومن المرجح أن نشر فيديو الحادث، جاء متعمدا من السلطات التركية، لبعث الثقة في نفوس السياح الراغبين بزيارة تركيا.

المصدر: "حرييت"

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