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مصري يتخلص من زوجته بطريقة عجيبة عشية رأس السنة!

مجتمع

مصري يتخلص من زوجته بطريقة عجيبة عشية رأس السنة!
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا في مصر، من كشف لغز مقتل ربة منزل علي يد زوجها عشية رأس السنة.

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وتلقى مدير أمن محافظة الغربية، إخطارا يفيد بوفاة ربة منزل تبلغ من العمر 32 عاما، إثر تناولها حبة الغلال السامة.

وتبين من التحريات الجنائية أن زوجها (28 عاما)، قام بإقناعها أن تتناول حبة للتخسيس قام بتقديمها لها وقال أنه هذه الحبوب مستوردة من الخارج، وتخلص من زوجته بعد إعطائها حبة الغلال دون معرفتها.

وتمكن فريق البحث من ضبط الزوج وبمناقشته تبين أنه شك في سلوك زوجته في الفترة الأخيرة، مبينا أنها دخلت في بعض العلاقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبعد اكتشافه ذلك قرر التخلص منها وإقناعها بتناول حبة للتخسيس.

 المصدر: الدستور

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