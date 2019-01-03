تعرف على المدن الروسية التي يفوق تعداد سكانها مليون نسمة

تنتشر حول روسيا مئات المدن والبلدات الجميلة، المتفاوتة في قدمها وتقاليدها وعدد سكانها، وأكبرها تلك التي يفوق تعداد سكانها مليون نسمة.

وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة هذه المدن، فهي العاصمة ومركز الدولة الاقتصادي أيضا، في حين تتحدث الإحصائيات الرسمية عن وجود أكثر من 12.5 مليون شخص يعيشون في موسكو، إلا أن سكانها يعتقدون أن الرقم أكبر من ذلك في الحقيقة.

وفي المركز الثاني تأتي مدينة سان بطرسبورغ، بتعداد سكان يفوق 5.35 نسمة. وكانت سان بطرسبورغ عاصمة الإمبراطورية الروسية قبل قيام الثورة البلشفية عام 1917، في حين يطلق عليها الروس اسم، "العاصمة الثقافية"، مع العلم أن التسمية مطابقة لهوية المدينة تماما، إذ تنتشر فيها أشهر متاحف ومسارح العالم، مثل متحف الإرميتاج، ناهيك عن التصاميم المعمارية الخلابة لمبانيها.

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وتحتل مدينة نوفوسيبيرسك المركز الثالث، إذ يفوق تعداد سكانها الكلي 1.6 مليون نسمة، كما أنها أكبر مدينة في منطقة سيبيريا الشاسعة. ويعود تاريخ المدينة إلى زمن إنشاء شبكة السكك الحديد التي تصل موسكو بأقصى غرب روسيا (مدينة فلاديفوستوك)، التي تعرف باسم سكة "ترانس سيبيريان".

كما تأتي بالترتيب بعد المدن الثلاث الأخيرة، كل من:

4- يكاترينبورغ: 1.5 مليون نسمة.

5- نيجني نوفغورود: 1.26 مليون نسمة.

6- كازان: 1.24 مليون نسمة.

7- تشيليابينسك: 1.2 مليون نسمة.

8- أومسك: 1.17 مليون نسمة.

9- سمارا: 1.16 مليون تسمة.

10- روستوف على الدون: 1.13 مليون نسمة.

المصدر: RBTH