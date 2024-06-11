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السعودية.. حشد من الحجاح يردد الدعاء خلف طفلة على كتفي والدها في الحرم المكي(فيديو)

مجتمع

السعودية.. حشد من الحجاح يردد الدعاء خلف طفلة على كتفي والدها في الحرم المكي(فيديو)
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أسرت طفلة كانت تجلس على كتفي والدها أثناء الطواف بالكعبة في الحرم المكي، قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع فيديو متداول، الطفلة التي يبدو أن عمرها يتراوح بين الثالثة والرابعة، وهي تردد دعاء خلال طواف القدوم، بينما كان حشد من الأشخاص من يرددون خلفها.

وأشاد نشطاء بالطفلة لنباهتها وعفويتها التي خطفت أنظار زوار بيت الله، وجعلتهم يرددون ما تقوله، فيما كان بعضهم يقبلها أثناء المرور من جانبها.

المصدر: RT

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