السعودية.. حشد من الحجاح يردد الدعاء خلف طفلة على كتفي والدها في الحرم المكي(فيديو)

أسرت طفلة كانت تجلس على كتفي والدها أثناء الطواف بالكعبة في الحرم المكي، قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع فيديو متداول، الطفلة التي يبدو أن عمرها يتراوح بين الثالثة والرابعة، وهي تردد دعاء خلال طواف القدوم، بينما كان حشد من الأشخاص من يرددون خلفها.

وأشاد نشطاء بالطفلة لنباهتها وعفويتها التي خطفت أنظار زوار بيت الله، وجعلتهم يرددون ما تقوله، فيما كان بعضهم يقبلها أثناء المرور من جانبها.

لا رفث ولا جدال فى الحج وانما طاعة لله وايماناً به فيه عمق اليقين لا يكدّره إلا حاقد ظالم ومكة المكرمة بلد حرام محرم فيها ايذاء النفس والناس والأرض والطير

قال تعالى:

( ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذابٍ اليم )

السعودية جعلت من الحرم كل ما هو جميل.



طفلة صغيرة بالحرم المكي 🌷 pic.twitter.com/qQ4dem5Hz0 — ابو عبدالعزيز (@saudih2018) June 9, 2024

🚨⚡️ غير عادي

حشد من الحجاج يردد دعاء خلف طفلة صغيرة في رحاب الحرم المكي في السعودية pic.twitter.com/gKDLG2Sh7O — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 11, 2024

المصدر: RT